Heiße Tage, heiße Nächte in Berlin und Brandenburg

Das groß angekündigte Gewitter in Berlin blieb aus - andernorts in Brandenburg gingen am Donnerstag innerhalb weniger Stunden mehr als 100 Liter Regen nieder. Wirkliche Abkühlung gab es aber auch dort nicht. Der DWD warnt weiter vor der Hitze.