Berliner Elsenbrücke in Richtung Ostkreuz gesperrt

Die Berliner Elsenbrücke zwischen Treptow und Friedrichshain ist am Freitag in Richtung Ostkreuz gesperrt worden.

Wie die Verkehrsinformationszentrale zuvor mitteilte, haben Untersuchungen der Brücke ergeben, dass das Teil-Bauwerk aus Sicherheitsgründen nicht länger befahren werden kann. Was das genau heißt, wurde nicht mitgeteilt.



Bis Dienstag sollen Ausweichspuren auf der Gegenfahrbahn eingerichtet werden. Solange ist die Verbindung zwischen Puschkinallee und Markgrafendamm Richtung Friedrichshain unterbrochen. Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.



Auf der Puschkinallee sowie der Elsenstraße, Schlesischen Straße und Köpenicker Straße wird es Stau geben. Die von dieser Sperrung betroffenen Buslinien 104 und 194 enden daher jeweils vor der Elsenbrücke – die Linie 104 am Treptower Park, die Linie 194 am S-Bahnhof Ostkreuz. Der Fuß- und Radverkehr ist von der Sperrung nicht betroffen.