Land unter in Berlin-Charlottenburg - Abwasser flutet Bio-Gärtnerei von Behinderten-Projekt

16.08.18 | 06:43 Uhr

Mitten im Dürre-Sommer sorgt in Berlin eine Überflutung für Streit. Eine Bio-Gärtnerei fürchtet um ihr Bestehen, weil Abwasser die Beete verunreinigt hat. Die Wasserbetriebe fühlen sich vorgeführt. Beide Seiten sind sich nicht einmal über das Wetter einig. Von Oliver Noffke

Am 12. Juli wurden die Beete der Bio-Gärtnerei Mosaik überflutet. Das Wasser schoss aus den Schächten eines Überlaufsystems der Berliner Wasserbetriebe (BWB) an die Oberfläche. Neben Regenwasser liefen auch Abwasser aus den umliegenden Haushalten über die Beete der Gärtnerei; alles was durch Abgüsse, Waschmaschinen oder Toiletten abtransportiert wird. Über diese Tatsache herrscht zwischen dem Integrationsträger Mosaik und BWB Einigkeit. Beide berichten auch, dass es an diesem Tag im Berliner Dürre-Sommer 2018 geregnet hat. Doch wie stark dieser Regen war, darüber gehen die Meinungen bereits weit auseinander.



Behindertenwerkstatt spricht von beträchtlichen Schäden

Laut Mosaik ist der Schaden durch das verschmutzte Wasser für den Betrieb nicht nur beträchtlich, sondern geradezu bedrohlich. In einer Pressemitteilung wird ein dramatisches Bild gezeichnet. "Jetzt sind die Nutzflächen sowie das Wirtschaftsgebäude samt Hofladen stark verunreinigt und nicht nutzbar. Teiche, Zisterne und Brunnen des Gärtnerhofs sind vermutlich kontaminiert. Obst, Gemüse und Kräuter müssen durch Verbrennung entsorgt werden." Die 66 Mitarbeiter der Firma, darunter 57 mit Behinderung, seien vorsorglich gegen Hepatitis-A geimpft worden.

Weiter heißt es in der Mitteilung, vieles spreche dafür, dass die Schuld an der Misere bei der BWB liege und nicht am "leichten Regen", der an dem Tag fiel. "Die Vermutung liegt nahe, dass bei Arbeiten an einer Baustelle in unmittelbarer Nähe ein Kanal geschlossen worden war und der Kanal unter dem Gärtnerhof als Notüberlauf gedient hat", so der Vorwurf. Nun seien alle 66 Arbeitsplätze des Mosaik-Betriebs akut gefährdet. Gebe es so eine Überschwemmung noch einmal, stehe die Gärtnerei nach mehr 50 Jahren vor dem Aus. Das Biosiegel sei dem Betrieb von der Lebensmittelaufsicht bereits aberkannt worden. Mosaik schätzt den Schaden auf 250.000 Euro.

Wasserbetriebe sprechen von schlechtem Stil

Eine Schadenssumme sei der BWB nie genannt worden, sagt Sprecher Stephan Natz zu rbb|24. Die Vorwürfe gegen die Wasserbetriebe weist er zurück. "Wir entziehen uns nicht unserer Verantwortung, wir kommunizieren. Wir machen das nur über den normalen Weg, nämlich die Versicherungen, und nicht über die Medien." Wasserwerker seien umgehend zu der Überschwemmung ausgerückt. Das Technische Hilfswerk (THW) sei zum abpumpen der Wassermassen hinzugerufen worden. Am 16. Juli sei bereits ein Versicherungsvertreter am Schadensort gewesen.

In der Nähe befindet sich das Pumpwerk Charlottenburg. Zwei Mischwasserrohre in denen - wie überall im Berliner Innenstadtbereich - sowohl Abwasser als auch Regenwasser abtransportiert wird, verlaufen in der Gegend; eines davon direkt unter dem Grundstück der Gärtnerei. Dieses Rohr werde gerade saniert und sei deshalb nicht so leistungsfähig, wie es normalerweise zu erwarten sei, so Natz. Leichter Regen sei an dem Tag nicht gefallen, ganz im Gegenteil. Am nahegelegenen Pumpwerk habe die BWB 37,6 Liter Niederschlag pro Quadratmeter innerhalb von drei bis vier Stunden registriert, so Natz.

Fiel in Charlottenburg Starkregen?

Das entspricht durchaus der Definition von Starkregen, nach dem Deutschen Wetterdienst (DWD). Anhand der Wetterdaten des DWD lässt sich jedoch nicht mehr rekonstruieren, ob am 12. Juli im südwestlichen Berlin wirklich Starkregen fiel. Die Bundesbehörde registriert Niederschlagsmengen nur als Gesamtwert innerhalb von 24-Stunden-Intervallen, immer von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr am darauf folgenden Tag. In Berlin-Dahlem stellte der DWD vom 11. auf den 12. Juli 38,5 Liter Niederschlag fest; vom 12. auf den 13. Juli wurden 20,2 Liter gemessen, heißt es. Ob diese knapp 60 Liter nun verteilt auf 48 Stunden fielen oder komplett zwischen 6 und 10 Uhr - der Zeit der Überflutung - kann der DWD nicht mehr rekonstruieren.



Streit, selbst über das Ende von Fristen

Mosaik-Geschäftsführer Frank Jeromin sagte rbb|24, dass er nicht verstehen könne, warum an diesem Tag die Kanalisation überfordert gewesen sein soll, während bei einem Unwetter Ende Juni 2016 mehr als Hundert Liter gefallen seien, ohne dass die Beete von Mosaik überschwemmt worden seien. In diesem Juli habe in den Arbeitshallen das Wasser einen Meter hoch gestanden. Er geht von Vorsatz aus. Dass die Bio-Gärtnerei nun mit einer Schadenssumme provoziere, die den BWB über Journalisten zugetragen werden, störte Jeromin nicht. Vielmehr scheint es, als ob Mosaik so die Gegenseite zum Reden bewegen will. "Wir können ja gar keine Summe nennen, weil deren Gutachter die Schadenshöhe schätzen und auch nur denen mitteilen", so Jeromin. "Die drei Gutachter, die bisher vor Ort waren, dürfen uns gegenüber nichts berichten." Seit der Überflutung habe die BWB weder mitgeteilt, wie der Schaden zu regulieren sei, noch wann mit einer Beseitigung der Ursache gerechnet werden könne. "Wir setzen uns für die Schadensregulierung ein", so Natz. "Wir weisen diese Vorwürfe von Entzug und Verschleppung jedoch von uns." Die BWB beschwert sich hingegen darüber, dass Mosaik an die Öffentlichkeit gehe, obwohl eine Frist bis zum 19. August zur Beantwortung der Fragen vereinbart worden sei, sagte Natz. Doch nicht einmal darüber besteht Einigkeit. Die vereinbarte Frist sei bereits am Montag abgelaufen, so Jeromin.