Bei einem uniformierten Polizei-Angestellten, der beim Zentralen Objektschutz in Berlin arbeitet, sind nach Dienstende bei einer Atemalkoholkontrolle 2,65 Promille festgestellt worden.

Er sei bereits am frühen Donnerstagmorgen in der Breiten Straße in Berlin-Spandau einigen Zeugen wegen seines torkelnden Ganges aufgefallen, bestätigte ein Polizeisprecher am Samstag rbb|24. Zuerst hatte die "B.Z." berichtet.