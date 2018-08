Bild: rbb/Thomas Rautenberg

Nicht so beliebt, aber ebenfalls rekordverdächtig: Ambrosia. Die Pollen der Pflanze können bei Menschen allergische Reaktionen auslösen. Weil sich Ambrosia, eine eingeschleppte Pflanze, so stark in Berlin ausbreitet, startete im Sommer im stark betroffenen Bezirk Treptow-Köpenick ein Bekämpfungs-Pilotprojekt. (Beitrag zum Thema)