Bild: rbb/Woller

Pater Kilian Müller ist 41 Jahre alt und stammt aus Hessen. Er wird der Ökonom des neuen Klosters in Neuzelle und wird sich dabei darum kümmern, es möglichst schnell wirtschaftlich unabhängig vom „Mutterkolster“ Heiligenkreuz in Österreich zu machen. Vor elf Jahren ist er ins Kloster eingetreten. Davor hat er in Berlin Betriebswirtschaft studiert. An der Viadrina in Frankfurt (Oder) fing er ein Zweitstudium Kulturwissenschaften an.