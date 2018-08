Geboren in Dresden und Schulzeit in Berlin: Für seine Forschung an der Bonner Universität ist der Mathematiker Peter Scholze mit der Fields Medaille geehrt worden. Der Preis ist vom Prestige vergleichbar mit dem Nobelpreis und eine der renommiertesten Auszeichnungen der Mathematik.

Scholze besuchte das Berliner Heinrich-Hertz-Gymnasium in Friedrichshain , eine Eliteschule für Mathematiker und Naturwissenschaftler. Er bezeichnete die Schule als "Glücksfall". Wegen seiner Ausnahmebegabung kam Scholze schon als Gymnasiast an die Freie Universität Berlin und wurde individuell unterrichtet. 2007 schloß er das Abitur mit 1,0 ab. Mit 24 Jahren wurde er Deutschlands jüngster Mathematik-Professor an der Uni Bonn.

Was er macht, ist eher schwer verständlich. Scholze forscht zur arithmetischen Geometrie und schafft Verbindungen zwischen verschiedenen Gebieten der Mathematik, schreibt die Nachrichtenagentur dpa. Das helfe Fachleuten, Probleme in einem Bereich mit Ansätzen aus einem anderen zu lösen. Scholze blicke so über den Tellerrand der einzelnen Disziplinen und verknüpfe Lösungsansätze. Seine Forschung gilt als weltweit bahnbrechend und richtungsweisend. Er selbst sagt: "Was mich interessiert, sind die ganzen Zahlen - also 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter - und ihre Eigenschaften, also was für Gleichungen man damit lösen kann."