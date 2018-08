Brand auf altem Bahngelände in Berlin-Pankow

Feld- und Wiesenflächen in Flammen

In Berlin-Pankow sind rund 4.000 Quadratmeter Feld- und Wiesenflächen in Brand geraten. Das teilte die Feuerwehr am Dienstagnachmittag über Twitter mit.

Die Feuerwehr war mit 21 Kräften auf dem ehemaligen Bahngelände im Einsatz. Nach etwa einer Stunde konnte Entwarnung gegeben werden: Die Einsatzstelle sei nun unter Kontrolle, hieß es. Menschen seien nicht in Gefahr gewesen.