Nach einem Brand von fünf Pkw am Mittwochnachmittag in Berlin-Wilmersdorf ermittelt nun der Staatsschutz. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein Passant Flammen unter einem parkenden Porsche am Ku'damm entdeckt und die Feuerwehr alarmiert.

Das Feuer erfasste zum Teil die umstehenden Autos - einen Maserati, einen Audi Q7, einen VW Tiguan und einen Mercedes Benz A-Klasse. Für die Löscharbeiten wurde der Kurfürstendamm zwischen Adenauer und Olivaer Platz bis in den frühen Abend für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt.