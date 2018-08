Wohnungsbrand in Prenzlauer Berg

In Berlin Prenzlauer Berg ist am Mittwochnachmittag ein Feuer im Dachbereich eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Wie die Berliner Feuerwehr auf Twitter mitteilte, war sie mit 96 Kräften in der Schönhauser Allee im Einsatz. Dachgeschoss und zwei Wohnungen im 4. OG brannten, Verletzte gab es keine.