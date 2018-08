Neo Montag, 27.08.2018 | 14:01 Uhr

Man kann immer noch genug Leute sehen, die mit einer Zigarette in der Hand durch brandgefährdete Gebiete laufen. Und spricht man solche Deppen freundlich an, wird man angepöbelt. Einsicht? Keine Spur.

Es werden auch genug Kippen einfach aus fahrenden KFZ aus dem Fenster befördert und tragen zu den Bränden an Landstraßen und Autobahnen bei.

So lange die Leute so dumm, ignorant und egoistisch sind, wird es zunehmend gefährlich für die ausgetrocknete Natur.

Die Strafen, sollte man solche Vollpfosten wirklich mal aufgreifen, dürften nicht milde, sondern mit aller Härte der Gesetze bestraft werden.