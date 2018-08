WWF Audio: Antenne Brandenburg | 06.08.2018 | Susanne Hakenjos | Bild: WWF

Grüne: Forderung "reiner Aktionismus" - Bauernbund Brandenburg fordert "wolfsfreie Zonen"

06.08.18 | 18:25

Mit der Einrichtung von symbolischen "wolfsfreien Zonen" will der Bauernbund Brandenburg Schutzjagden auf Wölfe durchsetzen. "Der Bestand von Wölfen beträgt in Brandenburg nach offiziellen Angaben 240 Tiere und wächst jedes Jahr um 80 weitere", sagte der Geschäftsführer des Bauernbundes, Reinhard Jung, am Montag in Potsdam.



Daher müsse die Landesregierung nach schwedischem Vorbild Schutzjagden ermöglichen, um den Bestand zum Wohle der Weidetierhalter zu regulieren. Jung zufolge haben sich bereits neun Brandenburger Gemeinden zu "wolfsfreien Zonen" erklärt, 18 weitere bereiteten dies vor.

CDU und FDP unterstützen Aktion

Die Aktion wird von der oppositionellen CDU und der nicht im Landtag vertretenen FDP unterstützt. "Umweltminister Jörg Vogelsänger hat unlängst bei der Landesbauernversammlung erklärt, dass der günstige Erhaltungszustand des Wolfes erreicht ist", erklärte der umweltpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Dieter Dombrowski. "Dann muss der Minister nun Maßnahmen zur Regulierung des Bestandes vorbereiten."

Die in Brandenburg verabschiedete Wolfsverordnung, die den Abschuss "einzelner Problemwölfe" regeln soll, sei untauglich, urteilte Dombrowski. Er warnte davor, dass Wölfe irgendwann auch Menschen angreifen könnten. Vor einem Jahr habe sich ein Wolf in Rathenow (Havelland) einem Schulkind auf zwei Meter genähert. Die Stadt Lenzen in der Prignitz hatte sich im April als erste Gemeinde zur "wolfsfreien Zone" erklärt. "Es gibt keinen wirksamen Schutz außer Schießen", betonte deren Bürgermeister Christian Steinkopf (CDU).

Grüne: Forderung "reiner Aktionismus"

Die Forderung nach wolfsfreien Zonen sehen Brandenburgs Grüne allerdings als "Aktionismus" und "Panikmache". Dies könne nicht die Lösung sein, erklärte der Fraktionsvorsitzende Axel Vogel am Montag. Zunächst müsste die von der Landesregierung Anfang des Jahres in Kraft gesetzte Wolfsverordnung evaluiert und nachfolgend erkennbare Verbesserungen auf den Weg gebracht werden, so Vogel. Die Grünen fordern eine stärkere Unterstützung für die Tierhalter. "Hierzu gehört auch die Einführung einer Weidetierprämie und eine umfassendere Unterstützung bei der Finanzierung von Präventionsmaßnahmen wie der Beschaffung von wolfssicheren Zäunen oder der Anschaffung und Unterhaltung von Herdenschutzhunden", so Vogel weiter.

15 Wölfe in Brandenburg illegal getötet

Zuletzt machten illegale Abschüsse von Wölfen in Brandenburg Schlagzeilen: Im Juli starben drei Wölfe - zwei im Landkreis Oder-Spree, einer Landkreis Teltow-Fläming - an Schussverletzungen. In zwei Fällen stellte die zuständige Untere Naturschutzbehörde in Ostbrandenburg Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. Insgesamt wurden schon 15 illegale Wolfstötungen in Brandenburg registriert.