Brandenburg tauscht Begrüßungsschilder an Autobahnen aus

"Es kann so einfach sein"

Mitten in den Sommerferien wechselt Brandenburgs Landesregierung die zehn Begrüßungsschilder an den Autobahnen des Landes aus. Statt des bisherigen Mottos "Neue Perspektiven entdecken" sollen Gäste mit dem Spruch "Dieser Weg ist das Ziel" und dem neuen Landesslogan "Es kann so einfach sein" neugierig auf Brandenburg gemacht werden.