Naturschutzbund ruft zum Insektenzählen auf - Mediterranes Klima zieht exotische Falter an

03.08.18 | 08:02 Uhr

Die langanhaltende Hitze in Berlin und Brandenburg lockt Insekten aus Südeuropa. Rasant breiten sich einige Arten aus, die eigentlich in Portugal oder Italien beheimatet sind - nicht immer zum Vorteil für die einheimische Flora und Fauna. Der Nabu ruft nun zur Inventur auf.



Der Naturschutzbund Nabu ruft ab Freitag zum Insektenzählen auf. Zehn Tage lang sollen dabei die Insekten vor der eigenen Haustür gezählt und die Erkenntnisse dann dem Nabu weitergereicht werden. "Notieren sie alle Insekten, die sie innerhalb einer Stunde an Ihrem Beobachtungsplatz entdecken können – schauen Sie ruhig einmal in die Blumentöpfe, an Bäumen oder unter Steinen nach", heißt es auf der Webseite. Der "Insektensommer" ist die erste bundesweite Mitmachaktion dieser Art. Ganz ähnlich waren die Naturschützer auch schon mit Gartenvögeln verfahren - auch die werden jedes Jahr von aufmerksamen Hobby-Vogelfreunden gezählt. Diese Beobachtungen liefern wertvolle Hinweise darauf, welche Arten verschwinden - und welche sich hier neu einleben.

Gut möglich, dass beim Nabu ab Freitag auch ungewöhnliche und riesige Insekten gemeldet werden. Denn immer öfter erreicht der Sommer Brandenburgs mediterrane Temperaturen. Langanhaltende Hitze und Trockenheit lockt die Insekten aus Südeuropa auch in unsere Breiten. Sie laben sich an der Blütenpracht, die teils bis in den Oktober parat steht. Der Nabu-Insektenforscher Hartmut Kretschmer beobachtet zum Beispiel immer häufiger die blaue Holzbiene in der Region, sagt er: "Die sieht wirklich aus wie eine Riesenbiene, die ist ungefähr viermal so groß wie eine Honigbiene, und wenn die durch den Garten brummt, dann ist das schon ein Erlebnis." Auch deshalb ein Erlebnis, weil sie nicht steche.

Eine Gottesanbeterin überrascht, ist aber willkommen

Auch der Segelfalter breitet sich rasant aus. Der auffällig gestreifte Schmetterling kann fast so groß wie eine Handfläche werden. Und wer offenen Auges über die Wiesen geht, kann sogar Gottesanbeterinnen entdecken. Im Süden Brandenburgs wurden die grünen Insekten schon einige Male gesichtet. Kretschmer sagt, er rechne damit, dass sie in den kommenden Jahren immer nördlicher wandere. Bedingung dafür wären weiterhin heiße und trockene Sommer.

Der Nabu-Insektenforscher sieht darin keine Bedrohung. Im Gegenteil. Die Gottesanbeterin fresse Insekten, die aus dem Süden einwanderten. Sie trage damit selbst dazu bei, die neuen Populationen im Zaum zu halten.

Raupen des Nonnenfalters fressen Brandenburgs Kiefern kahl

Doch nicht alle eingereisten Arten sind in Brandenburg so willkommen. In den Wäldern wächst die Population des Nonnenfalters dramatisch. Dessen Raupen fressen Brandenburgs Kiefern kahl, warnt die Leiterin der Oberförsterei Dippmannsdorf Karin Heintz: "Ich kann jetzt schon sagen, dass wir weit, weit über den kritischen Zahlen liegen. Das heißt, in der Folge werden wir wohl im nächsten Jahr Bekämpfungsmaßnahmen einleiten müssen oder mit größeren Kahlflächen rechnen", sagt sie. Und einige dieser Arten können auch für den Menschen gefährlich werden: Es breiten sich zum Beispiel verstärkt Mückenarten aus, die Malaria übertragen, oder unterschiedliche Arten von Zecken, die gefährliche Erreger für Haustiere und Halter in sich tragen.

Hinzu kommt, dass es zwar immer mehr neue Arten in Brandenburg gibt - dafür aber immer weniger einheimische. Ein Beispiel ist für Insektenforscher Hartmut Kretschmer der "Kleine Fuchs", ein orangefarbener Schmetterling. Noch vor 20 Jahren kannte den jedes Kind. Jetzt ist er in Brandenburg fast ausgestorben.

Auch in Berlin wird gezählt

Im Rahmen des "Insektensommers" wird auch in Berlin fleißig gezählt. Los geht es am Freitag ab 9 Uhr im Regierungviertel. Dort will der NABU schauen, welche tierischen Nachbarn bei Bundeskanzlerin Angela Merkel vor der Haustür leben.

