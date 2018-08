Attacke in Ostprignitz-Ruppin

Ein Wolf soll im Raum Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) drei Schafe attackiert und eines der Tiere getötet haben. Am Sonntag habe sich ein Schafbesitzer wegen des Angriffs gemeldet, teilte die Polizei am Montag mit.

Ein Sachverständiger habe sowohl die verletzten Tiere als auch das tote Schaf untersucht und sei zu dem Schluss gekommen, dass es sich tatsächlich um eine Wolfsattacke gehandelt haben könnte. Immer wieder beklagen Weidetierhalter solche Vorfälle - doch der Wolf steht in Deutschland unter strengem Artenschutz. Vor allem in der Lausitz ist er wieder heimisch geworden.

Nach Angaben der Brandenburger Wolfsbeauftragten Valeska de Pellegrini gibt es derzeit 29 Wolfsrudel in Brandenburg, ein einzelnes Tier und möglicherweise ein Paar. Seit gut einem Jahr soll die Wolfsbeauftragte zusammen mit einem Kollegen bei Konflikten zwischen Mensch und Wolf vermitteln.

Hauptbetroffene sind dabei Weidetierhalter, die um ihre Herden fürchten. In 430 Fällen von gerissenen Nutztieren wurde ein Wolf als Verursacher ermittelt oder zumindest nicht ausgeschlossen. An betroffene Tierhalter gingen seit 2007 bis Ende Juni dieses Jahres daher rund 252.000 Euro an Entschädigungszahlungen.