Immer mehr Notrufe, zu wenig Fachkräfte - Rettungswagen in Brandenburg brauchen oft zu lange

20.08.18 | 17:39 Uhr

Wer in Brandenburg die 112 anruft, muss oft länger auf Hilfe warten, als es das Gesetz erlaubt. Nur in Potsdam, Frankfurt und Cottbus kommen die Rettungswagen innerhalb von 15 Minuten. Auf dem Land dagegen wird die Frist zum Teil weit überschritten.

In Brandenburg kommen Rettungswagen oft später als vom Gesetz vorgegeben. Normalerweise sollen sie höchstens 15 Minuten nach dem Notruf eintreffen. Doch wie die "Märkische Allgemeine Zeitung" berichtet, schaffen das nur Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder).

Denny Mieles, beim Landkreis Teltow-Fläming zuständig für die Rettungsdienste, weist auf die steigende Zahl von Bagatellfällen hin.

Im Landkreis Teltow-Fläming beispielsweise brauchen 6,5 Prozent der Rettungswagen länger als eine Viertelstunde, bis sie am Einsatzort sind. Im Havelland schafften es den Angaben zufolge im Jahr 2016 sogar nur gut vier Fünftel aller Rettungswagen (82 Prozent), die gesetzliche Frist einzuhalten.



Landtag will 15-Minuten-Frist kurzerhand verlängern

Doch statt die Ursachen für zu spät kommende Rettungskräfte zu beseitigen, hat der Landtag im Juli beschlossen, die zulässige Frist auf 17 Minuten zu verlängern. Diese soll künftig nicht mit dem eingehenden Notruf beginnen, sondern erst, wenn der Befehl zum Ausrücken gegeben ist - ein Unterschied von rund zwei Minuten. Für den Bürger sei das nicht nachvollziehbar, sagt Denny Mieles, der in der Kreisverwaltung Teltow-Fläming für den Rettungsdienst zuständig ist. Wer Hilfe benötige, erwarte, dass die Frist mit dem Anruf bei der 112 beginnt und nicht erst zwei Minuten später. Mit dieser Hilfsfristregelung stehe Brandenburg bundesweit "an letzter Stelle" sagte Mieles am Montag dem rbb. Stattdessen solle sich der Gesetzgeber bemühen, die Hilfsfrist zu verbessern.



Zahlreiche Bagatellfälle sorgen für steigende Notrufzahlen

Gründe für die schwachen Brandenburger Werte gebe es mehrere. So sei "die gesellschaftliche Anspruchshaltung bezüglich medizinischer Hilfeersuchen und auch deren Behandlung" in der Vergangenheit stetig gestiegen, sagte Mieles der rbb-Welle Antenne Brandenburg. Konkret meint er damit sogenannte Bagatellfälle - also gesundheitliche Probleme, bei denen es reichen würde, wenn der Patient zu einem niedergelassenen Arzt ginge. Dies lasse sich zwar nicht verallgemeinern, sei aber ein wichtiger Grund für die steigende Zahl von Rettungseinsätzen.

Hinzu komme, dass der kassenärztliche Bereitschaftsdienst und die Rettungsstellen in den Krankenhäusern oft überlastet seien "und ihren Auftrag nicht so leisten können, wie sie ihn vielleicht leisten müssten". In diesen Fällen komme dann der Rettungsdienst zum Einsatz, "um entsprechende Defizite zu kompensieren".

Fachkräftemangel auch bei den Rettungsdiensten

Nicht von der Hand weisen will der für Landkreis tätige Rettungsdienstexperte auch den vielfach bestehenden Fachkräftemangel. "Wenn sie nicht genügend Personal haben, gibt es Probleme, die Rettungswagen zu besetzen", sagte Mieles dem rbb. Mit zusätzlichen Wachen und neu angeschafften Rettungswagen sei das Problem nicht zu lösen.

Sendung: Antenne Brandenburg, 20.08.2018, 18.30 Uhr