Eine Serie von bewaffneten Überfällen auf Supermärkte in Brandenburg ist offenbar aufgeklärt. Die Polizei hat am Donnerstag zwei tatverdächtige Männer im Alter von 18 und 46 Jahren festgenommen.

Supermarktüberfall in Milow

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Wohnungen der beiden Männer in Stölln, Havelaue (beides Havelland) und Neustadt/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) durchsucht. Bei den Durchsuchungen sei zwar keine Waffe gefunden worden, aber Betäubungsmittel und ein Handy.

Die Männer stehen im Verdacht, an drei Raubdelikten im Havelland beteiligt gewesen zu sein. Die Ermittlungen richten sich auch gegen einen dritten, 16 Jahre alten Tatverdächtigen. Bei den Überfällen im März, Mai und Juni in Rhinow, Premnitz und Milow (alles Havelland) hatten maskierte Täter zum Teil Schüsse aus einer Waffe in die Luft abgegeben und Bargeld geraubt.

Der rbb-Kriminalreport "Täter | Opfer | Polizei" hatte im Juni über die Überfälle in Milow und Premnitz berichtet.