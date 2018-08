Bild: Udo Strauß

Feuerschein in der Nacht: Die größten in Brand geratenen Areale sind laut Feuerwehr bis zu zwei Kilometer breit und drei Kilometer lang. Die Feuerwehr spricht von einer "Großschadenslage". Die Einsatzleitung liege beim Landkreis Potsdam-Mittelmark, das Innenministerium in Potsdam leiste Unterstützung.