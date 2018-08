dpa/Christian Ohde Audio: Inforadio | 15.08.2018 | Amelie Ernst | Bild: dpa/Christian Ohde

Barmer-Gesundheitsreport - Brandenburger sind überdurchschnittlich oft krank

15.08.18 | 15:55

Menschen in Brandenburg sind im Bundesdurchschnitt besonders oft und besonders lange krank. Zu diesem Ergebnis kommt der neue Gesundheitsreport der Barmer Ersatzkasse, der am Mittwoch in Potsdam vorgestellt wurde. Dazu hat die Krankenkasse die Daten von rund 185.000 erwerbstätigen Versicherten ausgewertet. Dem Bericht zufolge war 2017 in Brandenburg im Durchschnitt jeder Beschäftigte 21,4 Tage krankgeschrieben. Bundesweit waren es durchschnittlich 17,6 Tage. Hinter Brandenburg lag nur noch Thüringen mit 21,6 Tage. Ähnlich hohe Zahlen wie in Brandenburg wurden in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und im Saarland verzeichnet. Eine Krankschreibung dauert in Brandenburg im Durchschnitt 14,5 Tage, im Bundesdurchschnitt 14,1 Tage.

Mehr Spazierengehen in Brandenburg

Häufigste Ursachen für Krankschreibungen sind in Brandenburg laut Gesundheitsreport Erkältungen und Rückenschmerzen. Wegen Muskel-Skelett-Erkrankungen seien Arbeitnehmer in Brandenburg sogar so häufig krankgeschrieben wie in keinem anderen Bundesland. Auch psychische Erkrankungen liegen in Brandenburg über dem Bundesdurchschnitt. Bei beiden Krankheitsbildern könne mehr Bewegung helfen, sagte Gabriela Leyh, Landesgeschäftsführerin der Barmer Berlin-Brandenburg. Doch den Brandenburgern scheine es "an körperlicher Aktivität zu fehlen". Sie rät deshalb zu fünf halbstündigen Spaziergängen pro Woche. Allein damit könne man viel für seine körperliche und seelische Gesundheit tun.

Regionale Unterschiede bei Erkrankungen

Sowohl bei Muskel-Skelett- als auch bei psychischen Erkrankungen gibt es innerhalb Brandenburgs deutliche regionale Unterschiede. So machten Muskel-Skelett-Erkrankungen vor allem den Bewohnern in Märkisch Oderland, der Prignitz und der Uckermark zu schaffen. Psychische Erkrankungen wurden am häufigsten in Oberhavel, im Havelland und Dahme-Spreewald diagnostiziert.