Der Deutsche Fußball-Bund darf das Brandenburger Tor in Berlin nicht anstrahlen, um für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland zu werben. "Es muss nicht immer an unserem nationalen Symbol jede Werbeaktion stattfinden", begründete der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Dienstag die Entscheidung.

Der "Berliner Morgenpost" (Mittwoch) sagte Müller, man müsse vorsichtiger mit dem Brandenburger Tor umgehen. Laut Zeitung bittet er den DFB um Verständnis dafür, dass das "nationale Symbol besonders zu betrachten" sei. Dem Bericht nach hat die CDU Müller aufgefordert, für die Fußball-EM eine Ausnahme zu machen, da es sich um ein "herausragendes Ereignis" mit Berlin-Bezug handle.