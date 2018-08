dpa/Arne Immanuel Bänsch Antenne Brandenburg | 20.08.2018 | Torsten Sydow | Bild: dpa/Arne Immanuel Bänsch

Programm zum Brandenburg-Tag vorgestellt - Wittenberge lockt mit Bühnenshows und Elbauen-Zauber

20.08.18 | 12:31

Der Countdown für den Brandenburg-Tag am Wochenende in Wittenberge (Prignitz) läuft. Das Landesfest findet zum 16. Mal statt. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann (parteilos) stellten am Montag gemeinsam das Programm vor. Unter dem Motto "Leinen los zum Landesfest" wird auf mehreren Bühnen ein buntes Programm geboten, daneben wollen sich Schulen, Unis und Berufsschulen vorstellen. "Die Brandenburger Bildungslandschaft wird sich in ihrer ganzen Vielfalt und Pracht präsentieren", kündigte Woidke an.

Infos im Netz 25. - 26. August in Wittenberge - Leinen los zum Landesfest Detaillierte Informationen zum Programm oder zur Anreise zum Landesfest in Wittenberge finden Sie unter landesfest.de

Für Bürgermeister Hermann ist das Fest ein Meilenstein der Stadtentwicklung. "Es ist nicht nur ein Fest, an dem man zwei Tage lang viel erleben kann, sondern es zeigt auch, was Wittenberge in den letzten Jahren erreicht hat." Es seien 1.500 Arbeitsplätze entstanden, die Stadt sei schön saniert, die Kitas seien voll, führte Hermann als Beispiele an. Wittenberge habe eine Zukunft und sei eine Stadt, in der es sich gut leben lasse, das könne man auf dem Brandenburg-Tag mit ein bisschen Stolz zeigen.

Festgelände vom Bahnhof bis zur Elbe

Höhepunkt soll am Sonntag ein großer Festumzug mit 1.500 Teilnehmern sein, auf dem sich die Vereine und Organisationen aus der gesamten Prignitz den Besuchern präsentieren. Die Attraktion am Samstagabend ist ein Feuerwerk mit Licht- und Klangshow unter dem Motto "Elbauen-Zauber". Das Festgelände beginnt am Bahnhof. Hier beteiligt sich das größte Eisenbahnmuseum Brandenburgs am Fest. Die Hauptbühnen – darunter auch eine Bühne der rbb-Welle Antenne Brandenburg - werden an der Elbe, am Hafen rund um die historische Ölmühle stehen. Das Fest soll ein Schaufenster der Landesentwicklung sein. Derzeit werden unter anderem die Anwohner des Festbereiches über Einschränkungen und Parkverbote informiert. Am Freitag starten dann die Aufbauarbeiten in der Bahnstraße. Rund 50.000 Besucher erwartet die Stadt zum Brandenburg-Tag. Wittenberge sei aber auch auf bis zu 80.000 Gäste vorbereitet, sagte Bürgermeister Hermann.