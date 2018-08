Brandenburg aktuell | 24.08.2018 | Daniel Gäsche | Bild: A. Schramm, Antenne Brandenburg

Festumzug, Elbauen-Zauber und Landräte-Rennen - 50.000 zum Brandenburg-Tag in Wittenberge erwartet

24.08.18 | 22:05

Brandenburg feiert am Wochenende sich selbst - die 16. Ausgabe des Landesfestes findet in Wittenberge in der Prignitz statt. Unter dem Motto "Leinen los zum Landesfest" wird in der Stadt an der Elbe auf mehreren Bühnen ein buntes Programm geboten. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) eröffnet am Samstag (11.00 Uhr) gemeinsam mit dem Bürgermeister von Wittenberge, Oliver Herrmann (parteilos), das zweitägige Fest. Die Veranstalter erwarten rund 50.000 Besucher.

Im Mittelpunkt des Brandenburg-Tags steht das Wasser. So wird es neben verschiedenen Wassersportarten wie Kanufahren und "Stand Up Paddling" auch ein Bootsrennen der Bürgermeister und Landräte geben. Mehr als 15 Wettkämpfer sind angemeldet, teilten die Veranstalter mit.

Festgelände vom Bahnhof bis zur Elbe

Höhepunkt soll am Sonntag ein großer Festumzug mit 1.500 Teilnehmern sein, auf dem sich die Vereine und Organisationen aus der gesamten Prignitz den Besuchern präsentieren. Die Attraktion am Samstagabend ist ein Feuerwerk mit Licht- und Klangshow unter dem Motto "Elbauen-Zauber". Das Festgelände beginnt am Bahnhof. Hier beteiligt sich das größte Eisenbahnmuseum Brandenburgs am Fest. Die Hauptbühnen – darunter auch eine Bühne der rbb-Welle Antenne Brandenburg - werden an der Elbe, am Hafen rund um die historische Ölmühle stehen. Das Fest soll ein Schaufenster der Landesentwicklung sein.

Die Karte vom Festgelände

rbb Fernsehen widmet sich intensiv dem Land Brandenburg

Der Brandenburg-Tag ist das Landesfest von Brandenburg und findet alljährlich in einer anderen brandenburgischen Stadt statt. Anlässlich des Landesfestes rückt das rbb Fernsehen am Samstag Brandenburg in den Mittelpunkt. Von 9 Uhr ("Krauses Glück") bis einschließlich Brandenburg Aktuell (live aus Wittenberge) dreht sich am 25. August im rbb Fernsehen (fast) alles um den Brandenburg-Tag. Moderator Andreas Hahn meldet sich ab 11.15 Uhr zwischen den Reportagen, Filmen und Magazinen immer wieder live aus Wittenberge. Er wird sich unter den Besuchern des Festes umhören und sie nach ihren Geheimtipps für Brandenburg fragen.