Nach mehrmonatiger Schließung sei ein neuer Betreiber gefunden worden, der bereits einen Mietvertrag unterzeichnet habe, teilte das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg am Dienstag in Berlin mit. Die Eröffnung sei dann für Oktober geplant.

Karl-Marx-Allee, Parkett-Fußboden und Ost-Charme - drei wichtige Komponenten, um einem Café das Attribut "traditionell" zu verleihen: Das voll traditionelle "Sibylle" hat einen neuen Betreiber und so wird's dort wohl bald wieder Kaffee und Kuchen geben. Das "Café Sibylle" ist ein typischer Fall von "Oh, wie schön war es doch früher!": große Fensterfronten im Parterre der Stalinbauen auf der Karl-Marx-Allee, alte Stühle, abgewetztes Parkett, hohe Decke. Noch cafehausmäßiger kann's auch in Wien oder Budapest kaum sein. Oder fast. Leider aber war das Cafe zuletzt geschlossen, doch nun winkt Hoffnung auf neues Leben im "Sibylle".

1953 war das Café als "Milchtrinkhalle" eröffnet worden und wurde später nach dem DDR-Modemagazin "Sibylle" benannt. Es ist heute einer der letzten original erhaltenen Orte in der denkmalgeschützten Wohnanlage der in den 1950er Jahren errichteten früheren Stalinallee. An die Zeit der Entstehung der Allee erinnert auch eine Ausstellung im Café.



Mieter wird dem Bezirksamt zufolge die gemeinnützige "puk a malta gGmbH". Wesentliche Bestandteile des Konzeptes des Betreibers seien die bisherige Ausstellung sowie kulturelle Veranstaltungen. Die "puk a malta gGmbH" ist den Angaben zufolge ein Weiterbildungs- und Beschäftigungsträger. Neben Selbsthilfewerkstätten zu den Themen Textil, Holz, Keramik und Fahrrad betreibe der Träger die Galerie "Made in Wedding", einen Ausstellungsraum für Alltagskultur.