In einem leer stehenden Krankenhaus in Berlin-Spandau ist am Montagabend ein Brand augebrochen. Aus bisher "unerklärlichen Gründen" entstand das Feuer im Dachstuhl, wie ein Feuerwehrsprecher dem rbb sagte. Das ehemalige Krankenhaus am Brunsbüttler Damm in Staaken steht seit vielen Jahren leer. Menschenleben seien laut Feuerwehr nicht in Gefahr gewesen.

Die Löscharbeiten gestalteten sich zunächst schwierig, denn es gab Probleme mit der Wasserbeschaffung. Diese konnten jedoch gelöst werden, so der Sprecher. So hatten die Einsatzfahrzeuge lange Anfahrtswege. Außerdem konnte keine Drehleiter auf das Gelände

fahren. Die Feuerwehr war mit etwa 60 Einsatzkräften vor Ort. Sie konnten "nur mit größter Vorsicht" das Gebäude betreten, das nach Angaben des Feuerwehrsprechers eine Ruine ist. Die Löscharbeiten dauerten am Abend noch an.

Der Feuerschein und die Rauchwolke waren in vielen Richtungen zu sehen.