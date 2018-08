Aktionsbündnis will ihn aufschütten

Der Teufelsberg im Grunewald könnte wieder der höchste Berg Berlins werden - so ist zumindest der Plan eines Aktionsbündnisses. Um zwölf Meter, immerhin zehn Prozent, soll der Trümmerhügel im Westen Berlins aufgeschüttet werden, und zwar - ganz traditionsbewusst - mit Aushub aus Baustellen.

Wie der Berliner "Tagesspiegel" am Montag berichtet, habe das Aktionsbündnis die Aufstockungsidee in einer Anhörung des Charlottenburg-Wilmersdorfer BVV-Stadtentwicklungsausschusses vorgetragen. Die Idee sei, das Gelände zu renaturieren. So sollen alle Ruinen der ehemaligen US-amerikanischen Abhörstation abgerissen werden. Nur der große Kuppelturm soll stehen bleiben.