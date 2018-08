Janosch Raßmann Audio: Inforadio | 13.08.2018 | Susanne Hakenjos | Bild: Janosch Raßmann

DLRG-Wasserrettung in Not - "Leben retten ist etwas Großes"

18.08.18 | 16:18 Uhr

Der heiße Sommer zieht mehr Menschen als sonst ins oder aufs Wasser. Dadurch steigt die Zahl der Badeunfälle. Hochkonjunktur also für die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Doch die hat ein Problem: Es fehlt an Nachwuchs. Von Susanne Hakenjos



Auf über 70 Quadratkilometern Wasserfläche westlich von Potsdam patrouillieren die Rettungsschwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) jedes Wochenende mit ihren Booten und halten Ausschau nach gekenterten Seglern, eilen vor Ort, wenn die Einsatz-Leitstelle einen Notruf meldet. Ihre Basis haben die Wasserretter an den beiden DLRG-Stützpunkten am Luftschiffhafen und in Töplitz. Doch in diesem Sommer sind manche Wach-Dienste am Wochenende nicht besetzt, bedauert Janosch Raßmann, Sprecher der Ortsgruppe Potsdam: "Wir können teilweise nicht genügend Leute finden, um die Boote zu besetzen."

Ehrenamtliche im 12-Stunden-Wochenend-Dienst

Kein DLRG-Retter in rotem T-Shirt und roter Badehose steht dann im Notfall bereit, um mit seinem Rettungsbrett unterm Arm ins Wasser zu hechten. Schließlich sind die Männer und Frauen, die jedes Wochenende 12-Stunden-Einsätze schieben, völlig freiwillig und ehrenamtlich im Dienst. "Wir können dann tatsächlich nicht mehr jeden Einsatz bedienen. Und das heißt, dass tatsächlich ein gekenterter Segler oder ein liegengebliebenes Boot länger auf Hilfe warten muss", beschreibt Raßmann die Folgen. Immerhin deckt die DLRG-Ortsgruppe die Wasserflächen von der Potsdamer Havel, über den Templiner See und den Schwielowsee bis ins havelländische Ketzin ab.

Weil Wasserretter fehlen, bleiben bei der DLRG in Potsdam immer wieder Boote leer. | Bild: rbb/Susanne Hakenjos

Der Grund für Lücken im freiwilligen Dienstplan: Viele, die hier ihre Freizeit opfern, gehen der DLRG auch wieder verloren, wenn sie zum Ende eines Studiums oder berufsbedingt wegziehen, erklärt der 31-Jährige, der selbst seit fünf Jahren regelmäßig seine Wochenenden im DLRG-Team auf und am Wasser verbringt. "Wir arbeiten momentan mit 60 Aktiven, die hauptsächlich unsere Dienste abdecken und hätten auch Aufgaben für locker einhundert Leute." Die DLRG-Ortsgruppe Potsdam verfügt über insgesamt sieben Boote. In der Regel wird versucht, an jeder der beiden Wach-Stationen zwei Boote einsatzbereit zu halten. "Das bedeutet aber, wir benötigen allein schon vier Einsatzkräfte pro Boot: einen Bootsführer, einen Einsatzführer und zwei Rettungsschwimmer", erklärt Raßmann. An Tagen, an denen sich niemand für einen Dienst finden lässt, bleibt die DLRG nur über Rufbereitschaft einsatzfähig. "Das dauert dann aber, bis da einer von zuhause aus an den Booten ist."

Kein Zusammenhang zur steigenden Zahl Ertrunkener

Einen Zusammenhang zu den bereits sieben Ertrunkenen in den örtlichen Gewässern sieht die DLRG nicht. Schließlich sind auch die Wasserschutzpolizei, die Feuerwehr oder an einigen Orten auch die ebenfalls ehrenamtlich arbeitende DRK-Wasserwacht im Einsatz. Doch einen solchen Fall will Janosch Raßmann erst recht auch auf keinen Fall erleben. Daher werben die Vereins-Mitglieder jetzt für die Ausbildung zum Rettungsschwimmer. "Das Tolle daran ist vor allem auch die Vielfältigkeit", erklärt die 21-jährige Paula Zock. "Die DLRG ist nicht nur ein Schwimmverein, sondern man kann sich sehr vielfältig weiterqualifizieren, so wie ich in der Strömungsrettung oder als Bootsführer oder Sanitäter." Auch der 17-jährige Yannis und seine gleichaltrige Vereinskollegin Freda hoffen, dass andere junge Leute ihrem Beispiel folgen. "Der Verein ist auch wie eine große Familie, alle helfen allen", sagt Yannis. "Spaß macht natürlich, dass man viel raus aufs Wasser kommt. Man hat nette ganz unterschiedliche Menschen um sich herum und, was besonders schön ist, man kommt regelmäßig dazu, anderen zu helfen", weiß Janosch Raßmann.

Janosch Raßmann ist Sprecher des DLRG-Ortsverbands Potsdam und selbst regelmäßig am Wochenende als Wasserretter im Einsatz.

DLRG hofft auf Unterstützung von der Politik

Bereits ab zwölf Jahren können sich Teenager zu Junior-Rettern ausbilden lassen. Bis zum Alter von 16 Jahren werden sie dann zum geprüften Wasserretter ausgebildet. Gute Schwimmer können auch den DLRG-Rettungsschwimmer-Kurs in nur fünfzehn Wochen absolvieren. Wer das Rettungsschwimmer-Abzeichen gemacht hat, darf dann auch bereits gleich mit auf die Boote und wird zudem weiter ausgebildet. Schließlich werden alle Freiwilligen dringend gebraucht, sagt Raßmann. "Und manchmal hat man wirklich auch das Glück, einem Menschen das Leben retten zu können. Und das ist was Großes!" Bei der Nachwuchsgewinnung für das Ehrenamt erhofft sich die DLRG auch Unterstützung von der Politik. Die Ehrenamtler fordern, dass die Arbeit der Wasser-Rettung der Freiwilligen Feuerwehr gleichgestellt wird. Dann könnten Einsatzkräfte zu Schulungen von der Arbeit freigestellt werden, es gäbe Lohnersatzleistungen und aufwendige Verwaltungsarbeit, wie beispielsweise die Dokumentation, könnte der von der öffentlichen Hand finanzierte und angestellte Kreisleiter übernehmen.

Sendung: Inforadio, 13.08.2018, 14:50 Uhr