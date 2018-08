In der Rangliste der lebenswertesten Städte der Welt ist Berlin weiterhin abgeschlagen. Die deutsche Hauptstadt landete im alljährlichen Städtevergleich des englischen Magazins "The Economist" lediglich auf Platz 25.

Am besten lässt es sich der Studie zufolge in Wien leben. Österreichs Hauptstadt entthronte die australische Millionenmetropole Melbourne, die sieben Jahre ununterbrochen an der Spitze gestanden hatte. Auf den weiteren Plätzen folgten Osaka (Japan), Calgary (Kanada) und Sydney (Australien).