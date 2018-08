"Das Feuer griff auf zwei weitere Garagen und zwei benachbarte Einfamilienhäuser über". Rund 70 Rettungskräfte kämpften demnach gegen die Flammen an. Drei Menschen wurden verletzt. In den brennenden Gebäuden hielt sich nach Angaben der Feuerwehr niemand auf. Weitere Einzelheiten zur Brandursache und zum Sachschaden waren zunächst unklar.

Zwei Einfamilienhäuser und drei Garagen sind im Berliner Ortsteil Baumschulenweg (Treptow-Köpenick) in Flammen aufgegangen. Die Rettungskräfte seien am Dienstagmittag zunächst wegen einer brennenden Garage im Königsheideweg alarmiert worden, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Am frühen Dienstagmorgen hatte bereits ein Brand in einem Ausflugslokal an der Müggelspree schweren Schaden angerichtet. Das Dach des Lokals an der Salvador-Allende-Straße in Köpenick sei in Flammen aufgegangen, teilte die Berliner Feuerwehr mit.