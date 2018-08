Bei einem Notarzteinsatz in Berlin-Neukölln sollen rund 75 Angehörige einer Großfamilie die Retter behindert haben, die ihren Verwandten versorgten.

Helfer der Feuerwehr waren am Freitagabend in die Siegfriedstraße gerufen worden, um einen dort liegenden, inzwischen leblosen Mann zu reanimieren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. In der Zwischenzeit versammelten sich rund 75 Menschen, die nach Polizeiangaben zum Umfeld einer arabischstämmigen Großfamilie gehören, in der Wohnung und im Treppenhaus.

Als die Sanitäter die erfolglose Reanimation einstellten, wurde die Menge unruhig, da ein angeforderter Notarzt erst noch die Todesursache bescheinigen musste. Laut "Bild" sollen die Leute die Retter zum Weitermachen aufgefordert haben. Rund 60 zur Hilfe gerufene Beamte brachten die Lage laut Polizei schließlich unter Kontrolle.



Die vielen Menschen und die emotional aufgeheizte Stimmung hätten die Einsatzkräfte in ihrer Arbeit behindert, teilte die Berliner Feuerwehr mit. Es sei jedoch nicht zu strafbaren Handlungen oder Festnahmen gekommen.