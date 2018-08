Wegen Bauarbeiten gibt es am Dienstag und Mittwoch Einschränkungen auf der Regionalexpress-Linie RE1.



Jeder zweite Zug zwischen Frankfurt (Oder) und Fürstenwalde wird durch Busse ersetzt. Dabei müssen Bahn-Fahrer erheblich mehr Zeit einplanen. Die Busse fahren mehr als 30 Minuten eher in Frankfurt (Oder) ab als gewohnt. Zudem kommen sie 45 Minuten später an, als der Fahrplan es vorgibt.



Die Haltestellen der Ersatzbusse liegen nicht immer direkt in der Nähe der Bahnhöfe.



Da der Platz eingeschränkt ist, können Rollstühle, Kinderwagen und Fahrräder nicht immer mitgenommen werden.