Trinkwasserprobleme in Elsterwerda behoben

Nach Rohrbruch am Mittwoch

Die Probleme mit dem Trinkwasser sind inzwischen überall in Elsterwerda (Elbe-Elster) behoben. Das hat der rbb am Samstagvormittag vom Wasser- und Abwasserverband erfahren. Danach ist die Versorgung wieder stabil und im Normalbetrieb. Das Wasser könne vereinzelt zwar noch trüb sein. Das sei aber nicht gesundheitsschädlich, teilte der Verband mit.

Nach einem Rohrbruch am Mittwoch mussten bis zu 13.000 Haushalte in Elsterwerda zwei Tage lang ohne Wasser auskommen. Davon betroffen waren auch ein Seniorenheim und ein Krankenhaus. Am Freitag hatte es laut dem Verband noch immer Druck- und Qualitätsschwankungen im Netz gegeben.