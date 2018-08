Die Razzia bei Kfz-Zulassungsdiensten in Berlin sorgt weiter für Aufregung. Die Senatsinnenverwaltung zeigte sich entsetzt angesichts von Bestechungsvorwürfen - und verspricht, die Situation in den Zulassungsstellen zu verbessern.

Der Sprecher kündigte gleichzeitig an, dass die Probleme bei den Zulassungsstellen nun angegangen werden sollen. In der kommenden Woche sei deshalb ein Treffen mit externen Computer-Experten geplant, um die Terminbuchung im Internet zu optimieren, sagte Pallgen. Außerdem würden mehr Mitarbeiter eingestellt, um Zulassungsanträge schneller bearbeiten zu können.

Die Senatsinnenverwaltung hat "mit Entsetzen" auf Bestechlichkeitsvorwürfe gegen einen Mitarbeiter einer Berliner Kfz-Zulassungsstelle reagiert. "Selbstverständlich dulden wir solch ein Verhalten von Mitarbeitern nicht", sagte Martin Pallgen, Sprecher von Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Donnerstag. Dass es zu Ermittlungen der Polizei gekommen sei, zeige aber auch, dass die Kontrollmechanismen in der Behörde funktionierten, so Pallgen.

Die Polizei hatte am Mittwoch bei einer großangelegten Razzia unter anderem Räumlichkeiten einer der beiden Berliner Kfz-Zulassungsstellen durchsucht. Mindestens ein Behördenmitarbeiter werde der Bestechlichkeit verdächtigt, teilte die Staatsanwaltschaft nach der Razzia mit. Der Mann soll seit Anfang des Jahres Zulassungsverfahren gegen Zahlung von jeweils bis zu 100 Euro unerlaubt beschleunigt haben. In seiner Kleidung fanden die Beamten am Mittwoch eine Summe von 2.500 Euro in bar.

Auftraggeber des Beschuldigten sollen Mitarbeiter mehrerer Kfz-Zulassungsdienste gewesen sein. Gegen mindestens sieben Personen aus diesem Umfeld werde ermittelt, erklärte die Staatsanwaltschaft. Insgesamt seien 19 Orte, darunter auch Räumlichkeiten der Zulassungsdienste, am Mittwoch durchsucht worden. Man habe umfangreiches Beweismaterial sichergestellt.