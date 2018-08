Bild: dpa/Pörschmann

Erkenntnisse nach Waldbränden bei Treuenbrietzen - Kommunikation zwischen Feuerwehrleuten war "Riesenproblem"

27.08.18 | 16:45 Uhr

Die Feuer des riesigen Waldbrandes bei Treuenbrietzen sind weitgehend gelöscht. Vieles lief gut bei den Löscharbeiten, anderes sorgte für erhebliche Probleme. So musste die Telekom mobile Masten stellen, damit die Retter überhaupt kommunizieren konnten.



Das Wetter spielt bei der Brandentwicklung eine entscheidende Rolle Die Trockenheit der vergangenen Monate hat die Feuer in Brandenburg erst in dieser Form möglich gemacht. Noch ist die Brandursache unklar, doch möglich ist vieles. Brandstiftung, Unachtsamkeit, Selbstentzündung stehen auf der Liste. Aber egal, woher der entscheidende Funke jeweils kam, einer genügt. Schon wochenlang herrschte in fast ganz Brandenburg überall eine hohe oder sehr hohe Waldbrandgefahr. Während der aktuellen Brände rund um Treuenbrietzen kam das aktuelle Wetter als erschwerender Faktor hinzu: Einerseits stellte sich der erhoffte und teils auch vorhergesagte Regen nicht oder nicht ausreichend ein, andererseits fachte der immer wieder drehende böige Wind das Feuer immer wieder neu an. Auch für die kommenden Tage ist kaum Niederschlag gemeldet. Am Montag gibt es weiterhin teils frischen Südwestwind. Ab Dienstag soll der Wind nur noch schwach bis mäßig wehen.

Feuerwehrkräfte beim Einsatz im Waldbrandgebiet heben mit Schaufeln Waldboden aus und löschen die Glut. Bild: rbb/Annette Miersch

Kommunikation durch fehlendes Netz erschwert Die Kommunikation zwischen den Helfern sei ein "Riesenproblem" gewesen, sagte Waldschutzbeauftragter Engel rbb|24. Die Telekom habe dann, weil der Handy-Empfang in dieser ländlichen Region nicht verlässlich gewesen sei, eigens mobile Masten aufgestellt, damit die Retter in Kontakt bleiben konnten. "Man sieht, mehr Masten würden der Region dort helfen", so Engel.

Der Platz der Einsatzleitung der Feuerwehr in Frohnsdorf erstrahlt im Flutlicht. Bild: dpa/Soeder

Glutnester sorgen für langfristigen Einsatz Zwar sind die Feuer rund um Treuenbrietzen inzwischen weitgehend gelöscht, doch die Gefahr ist trotzdem noch nicht wirklich gebannt. Denn, so Waldbrandschutzbeauftragter Engel im rbb, bei einem derart großen Brand – betroffen waren etwa 400 Hektar – brenne der Boden so tief, dass die Feuerwehrleute nicht alle Glutnester erkennen können. Aufkommender Wind sorge im Zweifelsfall dafür, dass an den Stellen dann, soweit brennbares Material in der Nähe sei, die offenen Flammen wieder auflodern können.

Der Löschpanzer Spott 55 ist 45 Tonnen schwer, 580 PS stark, bis zu 50 Kmh schnell. Bild: rbb/spezial

Kooperation und Solidarität sorgen für Erfolg Räumpanzer (die Schneisen in den Wald schlagen) und Löschpanzer sowie Hubschrauber der Bundeswehr (die Wasser abwerfen), Wasserwerfer der Bundespolizei, Güllewagen der Landwirte (die Wasser transportieren), Forstarbeiter, Feuerwehrleute und der Einsatz von Löschschaum (damit sich der Brand nicht weiter ausbreiten kann), sorgen schlussendlich für den Erfolg bei der Feuerbekämpfung. Kooperiert wurde auch auf der menschlichen Seite. Nachdem das Land Brandenburg ein Amtshilfeersuchen gestellt hatte, unterstützte die Berliner Feuerwehr die Brandenburger Kollegen seit Sonntag bei der Brandbekämpfung. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren (die Berufsfeuerwehren unterstützten die Einsatzleitung). Und zwar nicht nur aus dem Brandgebiet, sondern "Kräfte von landauf und landab", hätten die Löscharbeiten geleistet, so Brandenburgs Waldschutzbeauftragter Raimund Engel. Auch die Bevölkerung unterstützte die Retter mit reichlichen Lebensmittelspenden.

Bei den Löscharbeiten in Süd Brandenburg arbeiteten Feuerwehrkräfte aus drei Bundesländern, freiwillige Feuerwehren und das THW eng zusammen. Landwirtschaftliche Betriebe und Zivilpersonen unterstützten die Löscharbeiten tatkräftig. Bild: rbb/Annette Miersch

Nachwuchsmangel bei der Feuerwehr macht sich bemerkbar Viele der Feuerwehrleute im Einsatz waren an ihren Belastungsgrenzen. "Man merkt jetzt dass man nicht mehr viel Personal zur Verfügung hat", sagt Engel und verweist auf den Nachwuchsmangel bei der Feuerwehr. Und auch die Leute, die noch da seien, hätten schon ohne Waldbrände alle Hände voll zu tun. Es sei jetzt die Aufgabe der Politik, sich zu überlegen, ob die Situation so zur Sicherung der öffentlichen Ordnung ausreiche. Witterungsextreme müssten fest mit eingeplant werden, so Engel weiter. "Letztes Jahr waren die Kollegen wegen des Hochwassers und der Stürme im Dauereinsatz." Die Lage sei dramatisch, hatte der Präsident des Brandenburgischen Feuerwehrverbands zu Jahresbeginn gewarnt. Innerhalb von zwölf Jahren sei die Zahl der Feuerwehrleute von rund 48.000 um 10.000 geschrumpft.



Munition im Boden erschwert die Lage Alte Munition sorgte dafür, dass die Brände schwer zu kontrollieren und vorherzusagen waren. Sie stellte auch für die Feuerwehleute selbst eine große Gefahr dar. Deshalb konnten die Helfer an einigen Stellen die Wälder auch nicht betreten, sondern nur am Rand der Brände patrouillieren. Rund um Berlin könne man von einer Art Munitions-Gürtel sprechen, sagte Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke. Auch deshalb kamen Panzer zum Einsatz. Nicht nur auf ehemaligen Truppenübungsplätzen seien die Löscharbeiten die gefährlich, sondern es liege auch noch Munition aus den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges im Boden. Die vorhandenen Wege müssten dringend geräumt werden, sodass ein sicheres Befahren dieser möglich sei, so Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragter Engel. So könne man "Angriffslinien" schaffen, um ein Feuer, das ausbricht bekämpfen zu können. Das gehe, so Engel, aber "nicht von heute auf morgen auf ganzer Fläche".

Bewohner aus den Orten Frohnsdorf, Klausdorf und Tiefenbrunnen wurden am 23.08.2018 evakuiert und in der Stadthalle von Treuenbrietzen untergebracht. Bild: rbb-Fernsehen

Evakuierung von Menschen teils unter Zeitdruck Lediglich 100 Meter trennten manche Häuser im Brandgebiet von den Flammen. Die Einwohner mehrerer Dörfer, insgesamt 540 Menschen, mussten teils ad hoc evakuiert werden. Die Feuerwehr klopfte bei ihnen und rief "Alle raus!" Zeit blieb da im Zweifelsfall nicht viel. Mitnehmen durften die Betroffenen nur das Nötigste: Papiere, Kleidung und Medikamente. Tiere durften nicht mitgenommen werden. Direkt vom Feuer betroffen gewesen seien die Dörfer zwar nicht, doch die Rauchentwicklung sei jedoch zu stark gewesen, um die Bewohner in ihren Häusern zu lassen. Zwischenzeitlich durften die Menschen aber unter Polizeibegleitung in ihre Behausung zurück, um persönliche Sachen zu holen und ihre Tiere zu versorgen.

Löschfahrzeuge der Feuerwehr stehen in einem Waldstück bei Treuenbrietzen. Etwa 350 Feuerwehrleute waren zur Bekämpfung von Glutnestern der Waldbrände im Einsatz. Bild: dpa/Hirschberger

Beißender Qualm zieht richtig weit Obwohl das Zentrum des großen Brandes bei Treuenbrietzen 50 Kilometer südwestlich von Berlin lag, bekamen auch Anwohner Berlins stärkere Auswirkungen zu spüren. Ganze Straßenzüge waren laut Feuerwehr verraucht. Am Freitagmorgen seien weite Teile der Stadt betroffen gewesen, hieß es. Südwestwind hatte die beißenden Rauchschwaden in der Nacht in die Hauptstadt hineingetragen. Die Warnung vor dem Rauch, eine amtliche Gefahrenmeldung, wurde schließlich auch für die vom Brandherd teils noch weiter entfernten Landkreise Frankfurt (Oder), Märkisch-Oderland und Oder-Spree ausgegeben.

Am 23. August stiegen zwischen Frohnsdorf und Klausdorf in Brandenburg riesige Rauchwolken auf. Bild: dpa/Graf

Brandenburg ist Waldbrandland Nummer eins Im Schnitt der vergangenen zehn Jahre gab es in Deutschland fast 700 Waldbrände pro Jahr. Am häufigsten sind die Regionen Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, die Lüneburger Heide sowie Teile von Sachsen und Sachsen-Anhalt betroffen. Im Jahr 2017 lag Brandenburg mit knapp 140 Bränden deutlich an der Spitze. Nirgends in Deutschland gibt es laut Potsdamer Forstministerium so viele Kiefern wie in der Mark - auf rund 70 Prozent der Waldfläche des Bundeslandes stehen die Nadelbäume. Und diese Kiefern-Monokulturen auf oft sandigem Boden sind stärker waldbrandgefährdet als Laub- und Mischwälder. Zudem trocknet der aus Kiefernnadeln bestehende Boden schnell aus und kann ebenfalls brennen. Notwendig sind laut Bundesumweltministerium "klimatolerante Mischwälder aus überwiegend heimischen Baumarten" - dafür gebe es auch Fördertöpfe. Zusätzlich ist die durchschnittliche Regenmenge in Brandenburg deutlich geringer als etwa in Bayern.

Das Feuer breitete sich, wie hier bei Frohnsdorf, überwiegend auf dem Waldboden aus. Glücklicherweise gingen die Flammen nur stellenweise auf die Baumwipfel über. Bild: rbb/Annette Miersch

Deutschland besitzt keine Löschflugzeuge Der Präsident des Technischen Hilfswerks (THW), Albrecht Broemme, hat sich angesichts der Waldbrände dafür ausgesprochen, auch in Deutschland Löschflugzeuge anzuschaffen. Die zunehmende Trockenheit zeige, dass dies notwendig sei, sagte Broemme am Freitag im rbb. "Ich gehe davon aus, dass wir auch in Deutschland den Einsatz von Löschflugzeugen brauchen". Bisher sei es dazu noch nicht gekommen. Er hoffe, dass eine europäische Initiative hier zu einem Umdenken führe. "Vielleicht zeigt auch diese Lage, die wir jetzt erleben, dass wir doch ganz gut beraten sind, einige Dinge europäisch gemeinsam zu lösen".

Sendung: Brandenburg Aktuell, 27.08.2018, 19:30 Uhr