Naturschützer freuen sich, Tierhalter klagen und vielen ist ein bisschen mulmig: Lange galt der Wolf als ausgestorben in Deutschland, nun streift er wieder durch Brandenburg. Was ist eigentlich dran an der Angst vorm bösen Wolf? Von Annika Klügel und Caroline Winkler

Seite 1 von 10

Seit Wölfe Ende des 20. Jahrhunderts in Deutschland und vielen Regionen Europas praktisch ausgestorben waren, gibt es neue Regeln zu ihrem Schutz. Wölfe und andere bedrohte Tierarten sollten die Chance bekommen, ihre alten Lebensräume zurückzuerobern. Ziel der strengen Schutzbedingungen ist es, dem Wolf wieder zu einem "günstigen Erhaltungszustand" in Europa zu verhelfen. In Brandenburg wurde erstmals im Jahr 1999 ein Wolfspaar gesichtet, im Jahr 2000 gab es Nachwuchs. Seitdem wächst die Wolfspopulation kontinuierlich. 2016/2017 wurden in Brandenburg 25 Rudel und zwei Paare nachgewiesen – damit ist Brandenburg das Bundesland mit den meisten Wolfsrudeln in Deutschland.



Die meisten Wölfe sterben durch Verkehrsunfälle. Immer wieder werden Wölfe aber auch geschossen, obwohl das verboten ist. Das illegale Töten eines Wolfes kann mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 Euro und bis zu fünf Jahren Gefängnis sowie dem Entzug der Jagdlizenz bestraft werden. Die Täter werden allerdings selten gefasst. Im Jahr 2017 wurden in Brandenburg 17 Wölfe tot aufgefunden, davon wurden neun Tiere bei Verkehrsunfällen getötet.