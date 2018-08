Träumen vom Reich auf der passenden Bettwäsche, Gesicht an Gesicht mit Adolf Hitler, Kuscheln auf der SS-Decke oder Erdnüsse aus der Zyklon B-Dose - diese Sehnsüchte können sich die Fans des Nazi-Reiches per Onlineversand erfüllen. Dabei bedienen sogar die Preise sämtliche Vorurteile: 18,88 Euro, 38,88 Euro oder 14,88 Euro - die 88 hinter dem Komma steht in der Neonazi-Szene für "Heil Hitler". Diese obszönen Angebote in einem Internet-Shop rufen die Brandenburger Strafermittler auf den Plan. "Wir ermitteln gegen einen Mann wegen des Verdachts der Volksverhetzung und anderer Delikte", sagt Wilfried Lehmann, Leitender Oberstaatsanwalt in Neuruppin. "Wir gehen davon aus, dass er einen Internetversand betreibt, in dem er Nazi-Devotionalien anbietet."