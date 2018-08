Erneute Groß-Razzia gegen Clankriminalität in Berlin

Mit einem Großaufgebot sind die Sicherheitsbehörden am frühen Montagmorgen gegen eine arabische Großfamilie vorgegangen. Nach Informationen der "Welt" geht es um den Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz - im großen Stil.

Wie die Zeitung " Die Welt " am Montagmorgen berichtet, stürmte ein Großaufgebot von Beamten mehrere Objekte in Berlin und führte zahlreiche Durchsuchungen durch. Vorausgegangen sei ein Ermittlungsverfahren der Berliner Staatsanwaltschaft zum Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz im großen Stil. Den Beschuldigten wird der Zeitung zufolge vor allem der Handel mit Kokain vorgeworfen.

Die Elitepolizisten seien, so "Die Welt", kurz vor 6.00 Uhr in die Privaträume mehrerer Beschuldigter in der Pohlstraße eingedrungen, unweit des Deutschen Technikmuseums. Ihr Auftrag war es, zwei der Hauptbeschuldigten der Familie R. festzusetzen. Nach ersten Informationen soll es bei dem Zugriff zu keinen Zwischenfällen gekommen sein. Einem Ermittler zufolge gelten die Angehörigen dieser berüchtigten Familie als gefährlich und teils als bewaffnet.