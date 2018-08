Dr. Kawasaki Mittwoch, 01.08.2018 | 22:26 Uhr

1 Million von 3,6 Millionen sind 27,7... %. Das liegt deutlich näher an 25 % als an 33 %. Also wenn man schon ab- oder aufrundet, wäre die Aussage "richtiger", dass mehr als ein Viertel der Berliner Migrationshintergrund hat - nicht "fast ein Drittel".



Abgesehen davon ist das eine gute Entwicklung. Irgendwann wird hoffentlich nicht mehr gefragt, ob jemand Migrationshindergrund hat oder nicht. Eigentlich wäre es schon heute nötig, denn nicht 28 %, sondern 100 % der Berliner haben Migrationshindergrund. Nur liegt die Migration in den meisten Fällen länger als 1-2 Generationen zurück.