Sie sind kurzbeinig, gelten als eher behäbig und manche haben auch noch Atemprobleme: Ausgerechnet Möpse sollen am Samstag bei einem Treffen von Haltern in Berlin zu Sprintern werden. Beim jährlichen Mopsrennen in Berlin gehen ab 15 Uhr rund 60 Vierbeiner an den Start. Dabei legen die kleinen Hunde eine 50-Meter-Strecke zurück.