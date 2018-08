Bild: imago stock&people

Soll Anschlag geplant haben - 31-Jähriger in Berlin wegen Terrorverdachts festgenommen

22.08.18 | 11:48 Uhr

Er steht unter Verdacht, einen Terroranschlag in Deutschland geplant zu haben: Die Polizei hat in Berlin einen 31-jährigen mutmaßlichen Islamisten festgenommen. Er soll in seiner Wohnung eine erhebliche Menge an Sprengstoff gelagert haben.



Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwoch einen mutmaßlichen Islamisten festnehmen lassen, der in Deutschland einen Anschlag geplant haben soll. Der 31-jährige Russe wurde in Berlin durch Beamte des Bundeskriminalamts mit Unterstützung der GSG 9 und des Berliner Landeskriminalamts festgenommen, wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte. Der Haftbefehl war bereits am 9. August ausgestellt worden. Laut einer Mitteilung der Bundesanwaltschaft ist der Verdächtige dringend verdächtig, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat sowie ein Sprengstoff-Anschlag vorbereitet zu haben.

Dabei soll er mit einem in Frankreich inhaftierten 22-Jährigen zusammengearbeitet haben. Dieser wurde im vergangenen Jahr kurz vor der französischen Präsidentschaftswahl in Marseille wegen mutmaßlicher Anschlagspläne festgenommen.

Wo blieb Sprengstoff des Verdächtigen?

Die Ermittler durchsuchten im Zuge der Festnahme auch die Wohnung des Beschuldigten. Wie es in der Mitteilung der Bundesanwaltschaft weiter heißt, sollte der Verbleib von in der Wohnung gelagertem Sprengstoff aufgeklärt werden. Dem russischen Staatsangehörigen mit radikal-islamistischer Gesinnung wird demnach vorgeworfen, im Oktober 2016 eine erhebliche Menge Sprengstoff in seiner Wohnung verwahrt zu haben. Damit wollte er den Ermittlungen zufolge - zusammen mit dem in Frankreich inhaftierten 22-Jährigen - einen Sprengsatz für einen Anschlag in Deutschland herstellen. Der Mitteilung nach waren Ort und Zeitpunkt für den Anschlag, bei dem "eine möglichst große Anzahl an Menschen" getötet und verletzt werden sollte, unbekannt. Die Vorbereitungen für den Anschlag waren demnach durch "präventivpolizeiliche Maßnahme" gestört worden, der jüngere Verdächtige war nach Frankreich ausgereist, wo er im April 2017 festgenommen wurde. Ob bei den Durchsuchungen am Mittwoch der Sprengstoff gefunden wurde, wurde nicht gesagt. Der 31-Jährige soll an diesem Donnerstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden.

Sendung: Inforadio. 22.08.2018, 11:00 Uhr