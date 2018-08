Ein Feuer hat in einem Ausflugslokal an der Berliner Müggelspree einen schweren Schaden angerichtet. Das Dach des Lokals an der Salvador-Allende-Straße in Köpenick sei am frühen Dienstagmorgen in Flammen aufgegangen, teilte die Berliner Feuerwehr

mit. "Momentan finden Restlöscharbeiten statt", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Das Feuer wütete demnach auf rund 200 Quadratmetern Fläche. Rund 35 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Höhe des Sachschadens sowie die Brandursache waren zunächst noch unklar.