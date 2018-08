In einer Saunalandschaft in Berlin-Kreuzberg sollen fünf junge Männer einen Brand gelegt haben.



Nach Angaben der Polizei hatten sich die mutmaßlichen Brandstifter in der Nacht zu Mittwoch in der Sauna in der Möckernstraße zunächst danebenbenommen und wurden von Mitarbeitern der Wellnessanlage mehrfach ermahnt. Zwei Männer wurden später auch gebeten, die Anlage zu verlassen.

Mitarbeiter hätten dann in einer Sauna brennende Handtücher entdeckt - sie aber selbst löschen können. Die Gruppe habe das Bad fluchtartig verlassen, heißt es von der Polizei. Ein 20-Jähriger sei aber von Polizisten festgenommen worden.

Inzwischen laufen Ermittlungen des Brandkommissariats, Videoaufnahmen wurden gesichert.