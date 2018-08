Zunächst hatte es in einer amtlichen Gefahrenmitteilung geheißen, durch ein Feuer im Bereich Rathenow-Nord an der B102 breiteten sich Schadstoffe aus.

Die Warnung vor der Ausbreitung von Schadstoffen im Bereich Rathenow-Nord an der B102 ist aufgehoben. Das teilte die Regionalleitstelle Nordwest der Brandenburger Feuerwehr am Mittwoch mit. Es gebe nur noch eine geringe Rauchentwicklung, sagte eine Sprecherin rbb|24. Es bestehe keine Gefährdung mehr.

In einem Solarpark an der B102 seien eine Trafostation und 25 Solarpaneele in Brand geraten. Das Feuer sei inzwischen unter Kontrolle. Zur Brandursache könne sie nichts sagen, so die Sprecherin.

Anwohner waren aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. An Autofahrer wurde appelliert, in der Nähe besonders vorsichtig zu fahren, da es auf der B102 zu massiven Sichteinschränkungen gekommen war.