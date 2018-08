Feuerwehr-Einsatz in Rathenower Kinderheim

In Rathenow (Havelland) hat ein Giftalarm am Dienstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach Informationen der MAZ war die Feuerwehr am Nachmittag gerufen worden, weil eine undefinierbare Substanz im Flur des Kinderheims der Stadt entdeckt worden war.

Das Heim sei vorsorglich geräumt worden, rund 15 Kinder und Betreuer seien betroffen gewesen. Sie wurden von Ärzten und Rettungssanitätern untersucht, hätten jedoch nicht über gesundheitliche Probleme geklagt. Die unbekannte Substanz sei zur Untersuchung nach Berlin gebracht worden.

Der Mediendienstleister NonstopNews berichtet dagegen, mehrere Kinder hätten massive Reizungen der Atemwege erlitten, nachdem sie mit der Substanz in Kontakt gekommen seien. Insgesamt gebe es 21 Betroffene, zehn davon Kinder.