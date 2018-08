Wegen eines unbekannten weißen Pulvers ist in Werneuchen (Landkreis Barnim) derzeit die Feuerwehr mit Spezialkräften im Einsatz. Wie Feuerwehr-Einsatzleiter Steffen Gerick am Donnerstag dem rbb sagte, hatte ein Mann einen Brief erhalten, aus dem ein weißes Pulver rieselte. Der Brief enthielt zudem eine Droh-Nachricht.

Einsatzkräfte in Schutzanzügen würden nun den Briefumschlag und eventuelle Pulverreste sichern, so Gerick weiter. Die Feuerwehr gehe nicht davon aus, dass von dem Pulver tatsächlich eine Gefahr ausgehe. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme.