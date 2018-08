Helmut Krüger Potsdam Donnerstag, 16.08.2018 | 22:52 Uhr

Dass etwas Allerweltliches, Austauschbares abgerissen werden muss, soll etwas Schöneres, Stadtspezifischeres entstehen, das. davon gehe ich aus, werden Menschen nicht nur einsehen, sondern spätestens nach Ablauf von einigen Jahren freudig gutheißen.



Es ist keine spezifische DDR-Baukultur, die dem Abrissbagger gewichen ist, es war eine systemübergreifende 1970er-Jahre Architektur, mit denen die Innenstädte regelrecht malträtiert wurden - als Begleitarchitektur für sechs- und siebenspuriger Schnellstraßen.



So auch in Potsdam. Der südliche Abschnitt der Friedrich-Ebert-Straße war mitnichten jene leicht überquerbare Straße wie in den anderen Abschnitten, zwischen Platz der Einheit und der Haltestelle am Alten Markt war für Fußgänger faktisch kein Durchkommen. Eine fast hermetische Abriegelung.



Das ist jetzt verschwunden. Und damit auch der Bau, der die Begleitarchitektur dazu war.