Manche Fischarten sind mittlerweile in der Region vorm Aussterben bedroht. Wieso sie gefährdet sind und wie man ihren Fortbestand sichern kann, versucht das Leibniz-Institut in Berlin zu ergründen. Von Judith Rhode

So bringt Straßen- und Gebäudebeleuchtung den Hormonhaushalt der Fische durcheinander. "Fische haben keine Augenlider", sagt Franziska Kupprat. Sie ist Doktorandin und forscht am IGB zum Thema Lichtverschmutzung.

Wer macht sich schon beim Baden in einem Berliner oder Brandenburger See schon Gedanken darüber, was sich im Wasser befinden könnte? Dabei schwimmen wir mitten durch fremde Lebensräume, etwa den von Fischen. Die Tiere sind durch viele Gefahrenquellen bedroht, zu denen das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) in Berlin forscht.

Die Helligkeit wirkt auf Nachtfalter und Vögel, hat aber auch dramatische Auswirkungen auf Fische. Im Laborversuch haben Forscher des IGB Barsche nachts mit Licht bestrahlt – mit einer Helligkeit, die auch in Städten herrscht. "Im Dunkeln wird Melatonin produziert", erklärt Franziska Kupprat. Dieser wichtige Botenstoff kurbelt im Körper der Fische die Produktion von Geschlechtshormonen an. Bestrahlte Fische produzieren deutlich weniger Melatonin. Sowohl bei weiblichen als auch bei männlichen Tieren verringerte dadurch die Fortpflanzungsfähigkeit.

Abhilfe könnten spezielle Straßenlaternen schaffen, deren Lichtstrahlen nur nach unten gerichtet sind. Auch ein bedachterer Umgang mit Licht könne laut Kupprat helfen. Zu viele Gebäude würden nachts beleuchtet werden. "Ein ganz berühmtes Beispiel ist der Fernsehturm auf dem Alexanderplatz. Der wird nachts angestrahlt, damit es gut aussieht", so Kupprat. "Aber ganz viel von dem Licht, das zum Anstrahlen genutzt wird, wird einfach in den Weltraum geschossen."

Das Ziel von Christin Höhne, Doktorandin am IGB in Berlin, ist, den Stör in der Region wieder heimisch zu machen. Sie ist von den riesigen Fischen fasziniert: "Der Stör besiedelt schon seit Urzeiten unseren Planeten." Bis zu acht Meter lang können die größten Exemplare werden. Störe gehören zu den Wanderfischen, das heißt, sie schlüpfen im Flusswasser und wandern dann ins Meer. Wenn sie geschlechtsreif sind, kehren die Störe an ihren Geburtsort zurück, um ihre Eier abzulegen. Doch das ist nicht so einfach, so Christin Höhne. "Wenn Dämme gebaut oder Flüsse begradigt werden, greifen wir sehr stark in das Wanderverhalten der Störe ein." Der Weg zu ihrem Geburtsort wird den Tieren damit oft versperrt.

Doch nicht nur die Lichtverschmutzung ist ein zentrales Thema der Forscher am Leibniz-Institut. So sind einige heimische Fischarten vom Aussterben bedroht, wie beispielsweise der Atlantische Stör. Dieser Fisch war einst in der Oder heimisch. Sein Kaviar – also die Eier der Weibchen – gilt als Delikatesse. Deshalb wurden die Tiere so lange gejagt, bis sie verschwunden waren. Weltweit sind alle Störarten vom Aussterben bedroht.

Am IGB versuchen Forscher, den Stör wieder in Brandenburg anzusiedeln. In einer Aufzuchtstation nahe Angermünde werden jedes Jahr Jungstöre in die Oder entlassen. Aber erst in etwa zehn Jahren werden die Forscher wissen, ob ihre Mühen erfolgreich waren. Denn so lange dauert es, bis Störe geschlechtsreif werden.

So viel Zeit will Christin Höhne mit ihrer Forschung nicht verstreichen lassen. Ihr Ziel ist es, Haltung und Zucht von Stören zu optimieren. Lässt sich der Kaviar des Atlantischen Störs legal gewinnen und verkaufen, könnte dadurch der Schwarzmarkt für Störkaviar ausgetrocknet werden und viele Fische überleben. Momentan pflanzen sich die Fische in Gefangenschaft aber noch nicht gut fort.