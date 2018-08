Bild: rbb/Ulf Morling

Zu Geldstrafe verurteilt - Autofahrerin wollte Polizistin auf Rad von der Straße drängen

31.08.18 | 17:55 Uhr

Eine Autofahrerin aus Karow muss 1.800 Euro Geldstrafe zahlen, weil sie im November 2016 eine Radfahrerin mit ihrem Auto von der Straße drängen wollte. Was die Autofahrerin nicht wusste: das Opfer war Polizistin der Fahrradstaffel der Berliner Polizei. Von Ulf Morling

Bis heute glaubt Monika L., dass sie Recht hat. Auch im Gerichtssaal beteuert die Autofahrerin voller Selbstbewusstsein: "Ich habe doch nichts Unrechtes getan! Ich habe doch niemand totgefahren!" Weil sie kein Schuldgefühl hat, berichtet die 72-jährige Angeklagte freimütig Richterin Alexandra Schwan, wie es am 1. November 2016 zu dem Zusammentreffen zwischen ihr als Autofahrerin und Nadine H. (42), als Radfahrerin, kam. Die Gemeinsamkeit zwischen der Angeklagten und ihrem Opfer: Beide befuhren zufällig zur selben Zeit die Blankenburger Chaussee stadteinwärts. Die Seniorin war mit ihrem Opel Corsa zum Haus ihres Sohnes unterwegs, um dessen Hund zu betreuen. Nadine H. wollte zum Dienst bei der Fahrradstaffel der Berliner Polizei.

"Fahr gefälligst auf dem Radweg!"

Der Verkehr floss zäh am Tattag gegen 10.20 Uhr. Den Grund dafür hatte Autofahrerin L. kurz darauf ausgemacht: Eine Radfahrerin, die auf der Straße fuhr statt auf dem rechtseitigen Radweg. Die 72-jährige überholte die Radfahrerin, ließ das rechte Seitenfenster herunter und brüllte aus ihrem Auto: "Fahr gefälligst auf dem Radweg!" Die Radfahrerin musste scharf links zur Bordkante lenken und eine Vollbremsung machen, um von dem Auto der Seniorin nicht gefährdet zu werden. Dann entschwand der Opel Corsa aus dem Sichtfeld der Radfahrerin, die sich immerhin die Nummer des Autos merkte – schließlich ist sie Polizistin. Nadine H., Mitglied der Fahrradstaffel der Berliner Polizei, ist durchtrainiert und schnell unterwegs. Mühelos erreichte sie deshalb den Opel Corsa der Angeklagten an der nächsten Ampel.

§ 153 Strafprozessordnung Absehen von der Verfolgung bei Geringfügigkeit (1) Hat das Verfahren ein Vergehen zum Gegenstand, so kann die Staatsanwaltschaft mit Zustimmung des für die Eröffnung des Hauptverfahrens zuständigen Gerichts von der Verfolgung absehen, wenn die Schuld des Täters als gering anzusehen wäre und kein öffentliches Interesse an der Verfolgung besteht. Der Zustimmung des Gerichtes bedarf es nicht bei einem Vergehen, das nicht mit einer im Mindestmaß erhöhten Strafe bedroht ist und bei dem die durch die Tat verursachten Folgen gering sind.

Seit 40 Jahren kein Punkt in Flensburg

Radfahrerin Nadine H. klopfte an die rechte Seitenscheibe des Autos der Angeklagten. Doch Monika L. reagierte nicht und sah stur geradeaus. Daraufhin wechselte die Polizistin mit ihrem Rad zur Fahrerseite des Autos, rief der Seniorin hinter der Scheibe zu, dass sie Polizistin sei, und zeigte ihren Dienstausweis. Die Beamtin, jetzt im Dienst, forderte die Autofahrerin auf, den Motor abzustellen und Ausweis und Fahrzeugpapiere ihr vorzuzeigen. Doch auch jetzt ließ die angeklagte Autofahrerin die Scheiben nicht herunter, immerhin nahm sie kurz Blickkontakt auf: "Was soll das? Machen Sie sich weg", soll die Seniorin durch die Scheibe gerufen haben. Als der Polizistin schwante, dass die Autofahrerin vielleicht gleich weiterfahren würde, legte sie kurzerhand ihr Fahrrad vor das Auto. "Ich hatte keine Fehler gemacht", beharrt die Angeklagte auch in ihrem Prozess und behauptet, nicht gewusst zu haben, dass auch eine Polizistin in Zivil im Dienst sein könne. "Da kann ja jeder sagen, er sei Polizist! Ich habe keinen Dienstausweis gesehen!" Monika L. betont, dass sie seit 1979 den Führerschein und noch nie einen Punkt in Flensburg bekommen habe.

Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht

Als ein Rettungswagen der Feuerwehr zufällig vorbeifuhr und das Fahrrad der Polizistin in Zivil vor dem Corsa liegen sah, hielten die Feuerwehrmänner sofort an. Sie sollen auf die angeklagte Autofahrerin eingeredet haben, nachdem diese jetzt ihr Auto verlassen hatte: Sie müsse den Anweisungen der Polizistin nachkommen und ihre Papiere zeigen, auch wenn die Beamtin in Zivil unterwegs sei, erklärten die Rettungssanitäter. Der Ausweis allein legitimiere die Polizistin, versuchten sie erfolglos zu vermitteln. "Die Dame war schon älter und da wollte ich keinen unmittelbaren Zwang anwenden", so die Polizistin der Fahrradstaffel als Zeugin nun vor Gericht. Sie rief also Verstärkung per Handy, die Feuerwehr fuhr wieder ab, da niemand verletzt war. In diesem Moment schob L. das Fahrrad der Beamtin vor der Motorhaube unsanft zur Seite, stieg wieder in ihr Auto und startete den Motor. Die Polizistin stellte sich vor das Auto und legte die Hände auf die Kühlerhaube. Die Angeklagte fuhr auf sie zu und berührte ihre Schienbeine. Die Beamtin sprang zur Seite und L. flüchtete im Corsa. Wenige Straßen weiter wurde sie von einem Streifenwagen gestellt, ihre Personalien wurden aufgenommen und sie durfte weiterfahren.

Justizsenator interveniert gegen Einstellung des Verfahrens

Das Ermittlungsverfahren gegen Monika L. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Nötigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde von der Berliner Staatsanwaltschaft ein Jahr später eingestellt. Die Ermittler gingen von einer "geringen Schuld" der Autofahrerin aus. Es bestehe "kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung". Als dann im Februar 2018 ein Artikel im "Tagesspiegel" zu dem Vorfall und dem Verhalten der Staatsanwaltschaft erschien, schlugen die Wogen hoch. Justizsenator Behrendt (Bündnis 90/ Die Grünen) ließ sich den Vorgang kommen. Die Staatsanwaltschaft versuchte sich in einer "erneuten Überprüfung" des Falles, so der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner. Autofahrerin Monika L. bekam im Mai, anderthalb Jahre nach dem Vorfall, nun plötzlich doch einen Strafbefehl mit einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 30 Euro, also insgesamt 1.800 Euro, zugeschickt. Zusätzlich wurde ein Fahrverbot von zwei Monaten für sie verhängt.

"Da ist doch ein schöner Radweg"

Bis zuletzt ist die 72-jährige Autofahrerin in ihrem Prozess uneinsichtig. Auch, dass ein Radweg nur zwingend zu benutzen ist, wenn das runde blaue Gebotsschild mit Fahrrad darauf zu sehen ist, will sie nicht hören: "Das ist doch ein schöner Radweg", sagt die Autofahrerin mehrfach im Prozess. "Das ist ein kombinierter schmaler Rad- und Fußweg", erklärt hingegen die Polizistin der Fahrradstaffel. Für den Weg gäbe es keine Benutzungspflicht, obendrein sei er in einem sehr schlechten Zustand. Nach halbstündiger Verhandlung hinter verschlossenen Türen in einer Prozesspause nimmt die angeklagte Seniorin ihren Einspruch gegen den Strafbefehl vom Mai schließlich zurück. Damit ist der Richterspruch rechtskräftig, die Autofahrerin ist verurteilt.

Sendung: Abendschau, 31.08.2018, 19.30 Uhr