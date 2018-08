Familie T. ist in Deutschland gut integriert. Während Mutter Gül noch Probleme mit der deutschen Sprache hat, ist die 25-jährige Sena bereits am Ende ihres Studiums angelangt. "Ich bin es gewohnt, beleidigt zu werden aufgrund meines Kopftuchs - auch auf der Straße", erzählt die junge Frau dem rbb. Es sei nichts Neues für sie gewesen, als "Kanake" oder "Moslempack" beschimpft zu werden. "Aber als sie dann noch mit ihrer Faust ausholte, da dachte ich: 'Das kann nicht sein, so etwas kann hier nicht passieren'."



Seit der Tat vor über einem halben Jahr verhalte sie sich anders in der Öffentlichkeit, berichtet sie. "Ich versuche nicht aufzufallen, stelle mich immer ganz hinten in die U-Bahn, damit mich niemand sieht. Obwohl ich doch niemandem etwas tue." Jetzt, so die 25-jährige Studentin, werde über diesen Fall berichtet, aber in zwei Tagen interessiere sich voraussichtlich niemand mehr dafür. "Aber ich werde mit dieser Angst leben."