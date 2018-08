Der Spreewälder Gurkentrohn ist leer. Keiner will ihn. Und dabei ist die aktuelle Saison eine königliche: Es gab viel Sonne und die Gurken wuchsen prächtig. Schnelle Ernte also, aber kein Gurkenkönig und keine Gurkenkönigin.

Genüsslich in eine Spreewälder Gurke beißen und dem Gurkenvolk winken – das will offenbar aktuell keiner. Der Spreewald hat in diesem Jahr für seine Gurkenernte keine königlichen Repräsentanten, die die eingelegte Delikatesse auf Festen repräsentieren. Am Wochenende konnte auf dem diesjährigen Gurkentag im Spreewald kein neues Gurkenkönigspaar gekrönt werden, wie der Spreewaldverein am Sonntag mitteilte: Es habe an Bewerbern gemangelt.