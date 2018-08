Hells Angels melden Protest-Aufzug in Berlin an

Die Berliner Hells Angels wollen am 8. September öffentlich gegen das Verbot ihres Vereinszeichens in der Öffentlichkeit demonstrieren. Sie verbreiteten den Aufruf über ihre Webseite. Eine Privatperson habe einen Aufzug angemeldet, der sich gegen die Verschärfung des Vereinsrechts, insbesondere des Paragraphs neun, das Kennzeichenverbot, richte, so ein Polizeisprecher gegenüber rbb|24. Zuerst hatte die Zeitung BZ berichtet.